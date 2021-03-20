كيف علق الإعلامي باسم يوسف على إذاعة قناة الشرق الإخوانية لأغنية «تسلم الأيادي»؟.. والقناة الإخوانية ترد!

الشارقة - اميمة ياسر - سخر الإعلامي باسم يوسف من إذاعة قناة الشرق الإخوانية التى تبث من تركيا لأغنية «تسلم الأيادي» عقب توجيه تركيا قنوات الإخوان التي تبث من إسطنبول بالتوقف عن استهداف مصر والخليج ووقف برامجها السياسية وتحويلها إلى "منوعات".

وقال باسم يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا و الله قلت بعد التلات بوستات اللي فاتوا كفاية عليهم كده بس مَش لدرجة افتح قناة الشرق الاخوانية بتاعة تركيا عشان اشوف اخرهم في.. وصل لفين فالاقيهم بيذيعوا "تسلم الايادي".. يعني يوم ما تقرروا.. ابقوا خلوا شوية لبكرة مَش كده»، مختتمًا تعليقه بعرض صورة للأغنية من القناة قائلًا: «الصورة من برنامج اسمه منوعات الشرق».

وردت قناة الشرق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على تعليق باسم يوسف تحت عنوان «حملة التدليس».

ودونت قناة الشرق قائلة: «نشر المدعو #باسم_يوسف صورة من فيديو مفبرك قال عنه كذبا أنه نقله من #قناة_الشرق وهو الأمر المكذوب جملا وتفصيلا للأسباب الآتية:

1. المدعو باسم يوسف قال ان الصورة منقولة من برنامج اسمه "منوعات الشرق" وليس لدى القناة أي برنامج بهذا الاسم.

2. مكتوب على الصورة المفبركةبأعلى اليسار كلمة "الآن" وهو ما لا نستخدمه من الأساس حيث نكتب إما "مباشر" أو "إعادة"

3. في صورة الفيديو المفبرك في الجهة السفلية على اليسار مكتوب على العداد ١٠١ وفي التعليقات صورة أخرى متبقي ١٠٢ يوم .. ايهما الصحيح يا باسم ????



4. الفيديو المتداول - المفبرك - لا يوجد به شريط الأخبار الخاص بقناة الشرق - يبدو ان المفبرك كان مكسل يعمل شغله كويس! ????



5. الصورة التي نشرها المدعو باسم في التعليقات مختلفة تماما عن الصورة التي نشرها في البوست وفبركتها ضعيفة للغاية ولا يظهر بها حتى اسم البرنامج المزعوم "منوعات الشرق"



٦. المدعو "باسم" لا يعلم ان العداد الذي نعرضه على شاشة قناة الشرق الحقيقية يظهر عداد تنازلي على موعد بدء الملء الثاني لسد النهضة، لذلك فبركته للصور والفيديو لم تكن دقيقة



في النهاية يا سيد "باسم" ما قمت بالترويج له عبارة عن كذب وتدليس ليس له أي اساس من الصحة، زمان لما كان معاك فريق كويس كنت بتعمل فبركة أقوى من كده كتير .. حتى حالك في التزوير بقى ضعيف ????» حسبما نشرت القناة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».