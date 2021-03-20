شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة للمركز المصري للفكر تجيب عن كافة الأسئلة المتعلقة بمبادرة إحلال المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة جديدة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تهدف إلى تشغيل الطاقات غير المستغلة في مصانع السيارات، إضافة إلى تقليل معدلات الانبعاثات الكربونية المضرة، وفي إطار آخر وربما يعد الإطار الأكثر أهمية تهدف المبادرة إلى الاستفادة من الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي وتقليل العبء على موازنة الدولة، والمبادرة مستمرة كما أن باب تقديم الطلبات مفتوح دون تحديد سقف زمني لغلق الباب أمام المتقدمين، وأجابت الدراسة عن العديد من التساؤلات التي تخطر في بال كل المواطنين كالتالى:

المواطن يقوم بالتسجيل إلكترونيا على موقع المبادرة .

يتم فحص مدى مطابقة الشروط للمتقدم.

يتم توجيه المواطن من خلال رسالة على الهاتف المحمول، لأحد البنوك المشاركة في مبادرة الإحلال لبدء الخطوات.

تحصل وزارة الصناعة والتجارة على سيارة المواطن من خلال وزارتى الداخلية والتنمية المحلية.

تطبق المرحلة الأولى للبرنامج في 7 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز للمرحلة الأولى من المبادرة.

قيمة بعض السيارات الجديدة ستصل إلى 155 ألف جنيه بعد دفع المقدم.

قسط السيارات الجديدة يبدأ في حدود 1600 جنيه.

يشترط أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها وأن تكون سارية.

هناك حافز سيتم تقديمه لكل من يرغب في إحلال سيارته يصل إلى 22 ألف جنيه.

سوف يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول بعد فحص الطلبات لمعرفة موعد وزمن تخريد السيارة.

جميع السيارات التي مر عليها ٢٠ عاما، بالإضافة إلى الميكروباصات والتاكسي.

نعم يمكن تغيير السيارة بالسعر الذى يناسب المواطن.

خصصت الحكومة خطًا ساخنًا رقمه 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات.

حسب الدخل، وتقدير البنك لقدرتك على سداد الأقساط للسيارة الجديدة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، (عقد إيجار ” تمليك” إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر .

رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.