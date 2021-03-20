شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: "الأعلى للإعلام" ينظم احتفال الأسبوع المقبل لتسليم التراخيص للمواقع الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سينظم احتفال الأسبوع المقبل لتسليم التراخيص للمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن من ضمن أعمال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التراخيص التي يصدرها للقنوات والمواقع الإلكترونية، لافتاً إلى أن الشهادة التي سيتم منحها للمواقع التي وفقت أوضاعها ستكون مثل ورقة البنكنوت فيها تأمين ضوئى ومائى مستحيل تزويرها.

من جهة أخرى، كشف الكاتب الصحفى كرم جبر، أن المجلس سينظم الأسبوع المقبل جلسة مغلقة لوزير الرى والموارد المائية يتحدث فيها مع الصحفيين والإعلاميين عن قضية سد النهضة، لكى يكون الإعلاميين مدركين للقضية وخطورتها ويعرفون الضوابط من المصدر نفسه.