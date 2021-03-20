شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: نتضامن مع المملكة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الاستهداف الذي طال مصفاة تكرير النفط في الرياض، مجددة تضامنها مع المملكة.

وأعربت الوزارة في بيانها عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الذي طال مصفاة تكرير النفط في الرياض مجددة تضامنها مع المملكة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها".

وجددت وزارة الخارجية "التذكير بالموقف الثابت للبنان من أي اعتداء يطال أهداف ومنشآت مدنية أو يستهدف مدنيين بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية".