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لبنان: نتضامن مع المملكة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها 

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الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الاستهداف الذي طال مصفاة تكرير النفط في الرياض، مجددة تضامنها مع المملكة.

وأعربت الوزارة في بيانها عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الذي طال مصفاة تكرير النفط في الرياض مجددة تضامنها مع المملكة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها".

وجددت وزارة الخارجية "التذكير بالموقف الثابت للبنان من أي اعتداء يطال أهداف ومنشآت مدنية أو يستهدف مدنيين بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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