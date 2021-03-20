شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: مساعدات بـ 32 مليار يورو لمواجهة أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الحكومة الإيطالية الجديدة بزعامة رئيس الوزراء ماريو دراجي أمس الجمعة، على أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، بقيمة 32 مليار يورو (38 مليار دولار).

وتهدف الحزمة إلى دعم صناعات تضررت بشدة جراء الجائحة مثل السياحة، وإحداث استقرار لسوق العمل، وتسريع حملة التطعيم ضد الفيروس بالبلاد.

وقال دراجي في مؤتمر صحفي، إننا "على دراية أن هذا هو مجرد رد جزئي"، مضيفا أن هذا كان أفضل رد ممكن حاليا.

وتشمل الخطة نحو 5 مليارات يورو لدعم القطاع الصحي، لا سيما جهود التطعيم بالبلاد، وكذلك الأمن، حسبما قال وزير المالية دانييل فرانكو.

وسيتم ضح 8 مليارات دولار في سوق العمل ومحاربة الفقر.