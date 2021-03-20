شكرا لقرائتكم خبر عن رفض سعودي للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة العربية السعودية ، استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها.

ونقلت «واس» عن المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف د. عبدالعزيز الواصل، قوله في كلمة أمام الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان أمس.: «إن البند السابع هو بند رئيسي ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ولن تقبل المملكة مطلقاً تهميش هذا البند»، معرباً عن الأسف لاستمرار مقاطعة بعض الدول للبند السابع الذي يعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين.

وأكد الواصل أهمية القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، والتمسك بمبادرة السلام العربية التي اقترحتها المملكة وتبنتها الدول العربية عام 2002، والتي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتل.

وشدد على استمرار المملكة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية ودعمها الكامل لكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.

في غضون ذلك، قتل فلسطيني وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق أمس الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن فلسطينيا في منتصف الأربعينات من عمره قتل جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، وأضافت المصادر «أن عشرات آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وحالات اختناق خلال مواجهات مماثلة مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية».

وينظم الفلسطينيون منذ سنوات تظاهرات شعبية يوم الجمعة من كل أسبوع للتنديد خصوصا بالتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية في القرى المتضررة.