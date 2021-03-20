شكرا لقرائتكم خبر عن عهد بايدن يبدأ بملاسنات علنية بين واشنطن وبكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبادل كبار الدبلوماسيين من أمريكا والصين الانتقادات اللاذعة خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في ألاسكا ليل الخميس، وهو الأول لهم منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير الماضي.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي ووزير الخارجية وانغ يي، لإجراء محادثات بدت مشحونة بشكل أكثر مما كان متوقعًا في البداية.

وحذر بلنكين في تصريحات افتتاحية صريحة من أن تصرفات بكين تهدد الاستقرار العالمي.

وردت الصين على لهجة الاتهام ورفضت أي تدخل في شؤونها الداخلية، كما أظهر فيديو من انطلاق المحادثات.