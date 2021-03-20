شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأفغانية وطالبان تتفقان على تسريع محادثات السلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول أفغاني كبير: إن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان اتفقتا، أمس الجمعة، على تسريع محادثات السلام خلال اجتماع في موسكو أعقب مؤتمرا دوليا هناك بشأن عملية السلام.

ودعت الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان الطرفين المتناحرين في أفغانستان للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في المؤتمر الذي انعقد في روسيا قبل ستة أسابيع فحسب من الموعد النهائي المتفق عليه في العام الماضي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان لوكالة الإعلام: «عبرنا عن استعدادنا لتسريع عملية السلام، وكذلك فعلوا هم أيضا (طالبان)».

وأضاف عبدالله: «إن الجانبين لم يناقشا أي قضايا معينة عندما اجتمعا في موسكو الجمعة».

واستضافت موسكو المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان الخميس، وأصدرت خلاله الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان بيانا مشتركا دعا الجانبين الأفغانيين إلى التوصل لاتفاق ووقف العنف، وحث طالبان على عدم شن أي هجمات في الربيع والصيف.

وسعى المؤتمر إلى إحياء المفاوضات التي أجريت في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان التي تعثرت إلى حد كبير، بسبب اتهامات الحكومة للمقاتلين بعدم وقف العنف.

وكان مؤتمر موسكو هو الأول الذي يشارك فيه ممثل كبير للولايات المتحدة في المحادثات بشأن أفغانستان في إطار صيغة أطلقتها روسيا في 2017.

واتفقت واشنطن مع طالبان في العام الماضي على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من مايو بعدما ظلت في البلاد لقرابة 20 عاما، وتتطلع الولايات المتحدة إلى دعم القوى الإقليمية لخططها المتعلقة بعملية السلام.