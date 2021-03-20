شكرا لقرائتكم خبر عن عرمان يدعو للتخلص من «إرث إخوان السودان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، ياسر عرمان، أمس الجمعة، الحكومة الانتقالية الجديدة لتشجيع وتبني انعقاد مؤتمرات للجان المقاومة وإزالة تمكين نظام البشير المخلوع وأسر الشهداء، من أجل تجميع وتوحيد القوى التي قامت بالتغيير للتخلص من سيطرة قوى «الإخوان المسلمين» على أجهزة الدولة.

ونقل موقع «أثير نيوز» عن عرمان قوله: إن الحكومة الجديدة بتكوينها الأوسع عليها واجب ترتيب أولوياتها وأهمها القضاء على الدولة الموازية للمؤتمر الوطني التي لا تزال تتحكم بمصائر الناس، إضافة للتصدي لأعمق قضيتين وهما «الاقتصاد وإصلاح القطاع الأمني العسكري»، لافتا إلى أن توحيد كتلة انتقالية قوية ستدعم الانتقال للدولة المدنية الديمقراطية، وأضاف: سند الحكومة الجماهير وقوى الثورة والتغيير، ولذا فإن واجب الحكومة التي جاءت بدماء الشهداء أن تعمل على تجميع وتوحيد قوى الثورة في كل المجالات والقطاعات الحيوي.

وأضاف عرمان أنه يقترح في هذا الصدد أن تشجع الحكومة وتتبنى قيام مؤتمر للجان المقاومة وإزالة التمكين، حيث لا يمكن الانتقال للدولة المدنية الديمقراطية بوجود سيطرة قوى النظام «الإسلاموي» البائد على أجهزة الدولة.

ودعا عرمان في ذات السياق إلى مؤتمر لأسر الشهداء من كل أنحاء البلاد لتجديد دماء الثورة وروحها وقيمها.