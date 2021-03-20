مصدر أمني: قتلى وهدم 3 منازل في اشتباكات مسلحة بطرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

قال مصدر أمني في العاصمة الليبية طرابلس ليل الجمعة، إن مسلحين تابعين لمليشيا غنيوة الككلي، داهموا عدة منازل لمواطنين في طرابلس، على خلفية البحث عن شقيق زعيم المليشيا المخطوف منذ عدة أيام، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وهدم 3 منازل.



وأضاف المصدر الأمني في مديرية أمن طرابلس”، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن مجموعة مسلحة تابعة لجهاز دعم الاستقرار الذي يقوده غنيوة الككلي داهمت عدة منازل بمنطقة الهضبة جنوب طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن المداهمة استهدفت استراحة يملكها أحد العناصر القيادية السابقة في مجموعة ”غنيوة “ ويدعى أيمن الككلي ويلقب بـ“الأحول“.

وأوضح أن العملية أسفرت عن الاستيلاء على 4 مركبات تحمل سلاحا متوسطا واحدة منها تحمل سلاحا متوسطا معروف بسلاح 23 .

ووفق المصدر فإن العملية أسفرت عن مقتل عدة أشخاص، لم يتم التأكد من عددهم، غير أن المعلومات الأولية تقدر عددهم بسبع أشخاص، من الطرفين، كما تم هدم 3 منازل محيطة بمنزل أيمن ”الأحول“.