شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول اجتماع جرى بين أمريكا والصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (الولايات المتحدة) -(أ ف ب)

أكد دبلوماسيون أمريكيون، الجمعة، أن أول محادثات جرت بين إدارة الرئيس جو بايدن والصين كانت «صعبة ومباشرة»، لكن مصالح القوتين تطابقت في بعض المجالات، وذلك في تصريحات أعقبت اختتام الاجتماعات.

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان: «توقعنا محادثات صعبة ومباشرة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، وهو تماماً ما حصل». بدوره أكد مسؤول صيني رفيع أن المحادثات مع واشنطن والتي استمرت ليومين في أنكوريج في ألاسكا كانت "صريحة وبنّاءة ومفيدة".