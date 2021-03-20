شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكشف مواقع مسيّـرات وصواريخ الحوثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المتحدث باسم الجيش اليمني، أمس الجمعة، استمرار جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب والسعودية. وقال العميد عبده مجلي في تصريحات صحفية، إن ميليشيات الحوثي مستمرة في جرائمها بإطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية ضد السعودية وضد مدينة مأرب.

وكشف المسؤول اليمني أن مدينة الحديدة (غرب) باتت نقطة انطلاق للهجمات بواسطة الطائرات المسيّرات والصواريخ الباليستية والزوارق المفخخة، مؤكداً أن اتفاق استوكهولم عطل استكمال تحرير المحافظة المطلة على البحر الأحمر ومحور تدخل الأمم المتحدة.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن تراجع الولايات المتحدة عن تصنيف ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، شجعها على ارتكاب مزيد من الأعمال الإرهابية والتصعيد العسكري. وأضاف مجلي أن ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً تُنفذ أجندة إيرانية وتُفشل جميع الاتفاقات، وتقوض كل جهود السلام الدولية.

ميدانياً، أكد مجلي أن مواصلة الجيش اليمني التقدم في جبهات مأرب وحجة، بدعم من التحالف العربي، إضافة إلى اشتعال جبهات تعز وتحرير مناطق مهمة ضمن عمليات تستهدف كسر الحصار المفروض على المدينة منذ 6 أعوام.

وأشار المتحدث باسم الجيش اليمني إلى تكبد ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في جبهة الكسارة غربي مأرب. وفي وقت سابق، الجمعة، قتل 65 عنصراً في صفوف ميليشيات الحوثي في معارك طاحنة مع الجيش اليمني ورجال القبائل في جبهة الكسارة، وتكبدت خسائر فادحة في المعدات بضربات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وأكد المتحدث أن طيران التحالف دمّر 8 عربات مدرعة، و5 أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات للميليشيات الإرهابية.