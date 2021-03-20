شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهـرات حـاشـدة بالمدن الجزائرية تطالب بالتغيير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت، أمس الجمعة، مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر، لجمعة أخرى، وخرج متظاهرون عبر عدة مدن، تتقدمها العاصمة الجزائر، فيما تعهد الرئيس عبدالمجيد تبون، أمس، بضمان النزاهة في الانتخابات البرلمانية المقرر لها 12 يونيو المقبل.

ورفع المتظاهرون في مسيراتهم شعارات يجري ترديدها في كل مسيرات الحراك المطالبة بالتغيير وبإقامة دولة مدنية، وشعارات تدعو إلى مواصلة المظاهرات إلى غاية تحقيق المطالب والجزائر حرة وديمقراطية.

كما جدد المتظاهرون رفضهم إقامة الانتخابات البرلمانية المبكرة ، في ظل الظروف الحالية، ويرى أنصار الحراك أن هذه الانتخابات لن تقود إلى التغيير المنشود، في حين ترى السلطة أن كل مطالب الحراك تم تحقيقها، وأن البرلمان الجديد من شأنه إفراز مؤسسة تشريعية شرعية تعكس تطلعات الشعب.

وانطلقت مسيرات أخرى من ساحتي الشهداء وأول ماي، حيث التقى المتظاهرون في ساحة أودان وسط العاصمة، في ظل انتشار أمني كثيف، بالإضافة إلى تحليق مروحية تابعة للأمن. وعلى عكس الجمعات المنصرمة، قال معلقون لم تشهد خدمات الإنترنت تذبذباً.

وخرجت حشود من المتظاهرين، بشرق البلاد في عدة مدن كقسنطينة وعنابة وجيجل وبجاية وسوق أهراس وتبسة وسطيف وبرج بوعريريج، كما شهدت مدن أخرى مثل تيزي وزو في الوسط، ووهران «غرب»، مسيرات، فيما منعت قوات الأمن المظاهرات في مدن أخرى كميلة «شرق» وتيارت «غرب»، حيث اعتقل في الأخيرة عدد من المتظاهرين.

من جهة أخرى، تعهد الرئيس عبدالمجيد تبون، أمس، ضمان النزاهة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو المقبل.

جاء ذلك وفي رسالة وجهها للشعب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 59 لعيد النصر، قرأها الأمين العام لوزارة المجاهدين في تلمسان .

وقال تبون: «إنه على يقين بأن الشعب الجزائري، لا سيما الشباب الذي زرع بوعيه في الحراك المبارك أمل الجزائر الجديدة، سيتجند لبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات التي تبنى بإرادة الشعب من خلال الاختيار الديمقراطي الحر وعبر التنافس الشريف في الأفكار في 12 يونيو القادم الذي تمت إحاطته بكافة ضمانات النزاهة».

وأضاف تبون، «إن كنا قد صادفنا بعض العوارض والظروف الاستثنائية من جراء تفشي وباء كورونا، فإننا مدعوون اليوم وبمشاركة الطبقة السياسية والمجتمع المدني والتنظيمات والنقابات والنخب لإحداث القطيعة الجذرية مع ممارسات الخزي والوبال».

وقال تبون نحن مدعوون للمضي بعزم وحزم في محاربة الفساد. (وكالات)