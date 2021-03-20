شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يرشح سيناتوراً ديمقراطياً سابقاً رئيساً لـ «ناسا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس جو بايدن رشّح بيل نيلسون السيناتور الديمقراطي السابق عن فلوريدا الذي صعد ذات مرة في مكوك فضائي وساهم في صياغة تشريعات فضائية رئيسية، ليكون رئيساً لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

ويبدو أن هذا الترشيح يؤكد اهتمام بايدن بالحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مجال الفضاء فيما تستعد وكالة «ناسا» للعودة إلى القمر في إطار برنامج أرتميس، مع التوجه نحو الشراكات التجارية للمهمات في مدار أرضي منخفض. وأشار بايدن أيضا إلى أن أبحاث تغير المناخ ستكون أولوية قصوى للوكالة.

وفي حال تأكيد ذلك، سيخلف نيلسون رئيس الناسا جيم برايندستاين الذي اختاره الرئيس السابق دونالد ترامب واستقال في 20 يناير/كانون الثاني.

وأضاء بيان صادر عن البيت الأبيض على مسيرة نيلسون خلال أربعة عقود في مناصب عامة، أولا في المجلس التشريعي لولاية فلوريدا والكونجرس الأمريكي ثم أمين خزانة الولاية. وانتخب الديمقراطي المعتدل البالغ من العمر 78 عاما ثلاث مرات لمجلس الشيوخ، لكنه خسر آخر محاولة لإعادة انتخابه وانتهت ولايته في عام 2019.