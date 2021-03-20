شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية: سيادتنا خط أحمر.. وسنُخرج المرتزقة بالقوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أمس الجمعة، بإخراج المرتزقة من ليبيا بالقوة، في حال فشلت المساعي الرامية إلى مغادرتهم البلاد بالطرق السلمية، فيما قال الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إن السلام والاستقرار في ليبيا باتا في متناول اليد، في حين كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن صدور أوامر تركية للمرتزقة السوريين في ليبيا، ببدء تجهيز أمتعتهم تحضيراً لعودتهم.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة،طالبت الحكومة الدول التي جلبت «المرتزقة» إلى ليبيا بسحب هذه القوات في أقرب فرصة، مشيراً إلى أن المدة بدأت بالنفاد، وعلى القوات الأجنبية الخروج، وهو أمر محتوم.

وشدد المكتب على أنه لن يكون هنالك تهاون مع القوات الأجنبية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل مع الولايات المتحدة، وعدد من الدول الحليفة بهذا الصدد، للقيام بالتنسيق لإخراجهم بالقوة في حال فشلت المساعي السلمية.

وأضاف أن سيادة الدولة الليبية خط أحمر، ويجب على الجميع معرفة ذلك، مثمّناً تحركات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والدفع بها ومتابعة التقارير الواردة منها.

من جهة أخرى، رحب الاتحاد الأوروبي، أمس، بتنصیب الحكومة الجديدة بقیادة عبدالحمید الدبیبة، معتبراً ذلك «لحظة مهمة للیبیین».

جاء ذلك في تصریحات للممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمنیة في الاتحاد، جوزیب بوریل، خلال زیارة البعثة

البحریة للاتحاد الأوروبي قبالة لیبیا، «إیریني»، ومقرها بإیطالیا.

وقال بوریل إن السلام والاستقرار في لیبیا «باتا في متناول الأیدي»، مشیراً إلى أنه یتعین الآن على القیادة الجدیدة إعادة توحید المؤسسات وقیادة البلاد نحو الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

مبعوث جديد

وأشار بوریل إلى أن الاتحاد الأوروبي سیعین قریباً، مبعوثاً خاصاً للیبیا.

وبشأن عملیة «إیریني»، قال بوریل إن الاتحاد ساهم بشكل كبیر «في خلق بیئة مستقرة تسمح بالمصالحة والمضي قدماً».

وأضاف «یشرفني أن تتاح لي الفرصة، الیوم(أمس)، هنا في مقر عملیة إیریني لأشكر إیطالیا على الدور المهم الذي لعبته في تحدید العملیة واستضافة هذا المقر».

وقال إن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام.

انسحاب فوري

بدورها، شددت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية، في بيان، الخميس، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لجميع المرتزقة من ليبيا.

كما طالبت بتسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والمليشيات المسلحة؛ حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية في البلاد.

وتضم المجموعة كلاً من: «الجزائر- ألمانيا - الجامعة العربية- البعثة الأممية في ليبيا».

أوامر تركية للمرتزقة بالمغادرة

إلى ذلك، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عن صدور أوامر تركية للمرتزقة السوريين في ليبيا، ببدء تجهيز أمتعتهم تحضيراً لعودتهم.

وأشار المرصد، في بيان، إلى أنه من المرتقب تنظيم رحلات لعودتهم خلال الأيام القليلة القادمة.

إلغاء قرارات «الوفاق» و«المؤقتة»

في الأثناء، قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أمس، إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي «الوفاق والمؤقتة» ووزاراتهما والجهات التابعة لهما، اعتباراً من تاريخ منح الثقة لحكومته في 10 مارس الجاري.

تعزيز «إيريني» يقلل التدخل الأجنبي

على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، أن تعزيز عملية «إيريني» يقلل من التدخل الأجنبي في ليبيا.

وقال جويريني، في مقابلة مع صحيفة «ريبوبليكا» الإيطالية، ونشرتها وكالة «آكي» المحلية، أمس، إن جزءاً من مصداقية الالتزام الأوروبي في ليبيا يمر عبر ثبات عمل العملية «إيريني»، الذي يتعين علينا أن نعمل على تعزيزه، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأضاف أنه «كلما زادت فاعلية إيريني قل التدخل الأجنبي الذي من شأنه زعزعة تقدم ليبيا، وبالتالي ستكون الحكومة الجديدة قادرة على امتلاك استقلاليتها».

وجدد الوزير التأكيد على أن ليبيا أولوية استراتيجية لبلاده .(وكالات)

مفاوضات سرية كادت تنقذ القذافي

كشفت صحيفة بريطانية،أمس الجمعة، عن فحوى محادثات سرية كان بإمكانها إنقاذ الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، من المصير الذي لقيه، وتجنب ليبيا الفوضى التي غرقت فيها لسنوات.

ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أمس الجمعة، أن المحادثات كانت أقرب ما توصل إليه العالم لحل الأزمة الليبية سلمياً في 2011، وأن ثنائي المفاوضات من النظام والمعارضة، اتفقا على مقترح ينص على أن يتخلى القذافي عن الحكم ويترك السياسة على أن تستمر مؤسسات الدولة دون تغيير.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات انهارت وقتل القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن وزير الخارجية النرويجي السابق جوناس ستور، الذي توسط في الاتفاق، قد اتهم فرنسا وبريطانيا، بمعارضة حل تفاوضي.

وقالت :إن حلفاء القذافي كانوا يسعون أيضاً بهدوء إلى التوصل إلى نتيجة تفاوضية، ودعا سيف الإسلام، كبار المسؤولين النرويجيين إلى طرابلس للتفاوض.

ونقلت على لسان ستور شعوره بأن العقلية السائدة في لندن وباريس لم يكن لديها سعة أفق للتفكير حقاً في الخيار الدبلوماسي.(وكالات)