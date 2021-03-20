شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تنظم «ملتقى البحوث الشرطية والاقتصادية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اقترح «ملتقى البحوث الشرطية والقانونية والاقتصادية: المسؤولية المجتمعية وجودة الحياة»، الذي نظمه مكتب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، بالتعاون مع معهد البحوث الإنسانية والاجتماعية في الجامعة، وضع آلية لمناقشة الخطط المستقبلية مع المؤسسات المشاركة ووضع التوصيات.

في بداية اللقاء.. نقل الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة للمشاركين، مؤكداً في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن الجامعة تعمل بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة على فهم الواقع المجتمعي والإنساني بطريقة علمية تستند إلى البحث العلمي.

وأشار إلى أن الملتقى يؤكد دور جامعة الشارقة في الشراكة مع المؤسسات المعنية والمختلفة في تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي ومواجهة الجريمة وتقليل فرص تأثيرها، وأن هذا ينسجم مع استراتيجية الدولة في جودة الحياة 2031.

ومن جانبه، أعرب الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، عن تطلع الجامعة للتعاون الأقوى مع المؤسسات المحلية لتفعيل المشاريع والأبحاث التطبيقية بإشراف المختصين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام شرطة الشارقة إلى ضرورة تحديد المسؤولية المجتمعية من خلال الرؤى التي تبنتها الدولة، والدور الذي قامت به من خلال التضامن المجتمعي خلال فترة جائحة كوفيد – 19، مؤكداً دور القيادة الرشيدة في توفير العلم والأمان والاستقرار للمجتمع.

فيما ركز العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي نائب القائد العام شرطة أم القيوين على أهمية إدراك واقع ودور البحث العلمي والابتكار والإبداع، وأوضح رؤية القيادة العامة لشرطة أم القيوين في التركز على البحث العلمي الجاد والهادف المرتبط بقضايا المجتمع مع ضرورة إشراك المؤسسات الأمنية لتعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية لحماية المجتمع من التحديات الأمنية والتعاون لمكافحة الجرائم والحد من وقوع الجريمة من خلال التعاون البحثي والعلمي مع جامعة الشارقة.

ترأس الجلسة الحوارية الأولى الدكتور فاكر الغرايبة مدير معهد البحوث الإنسانية والاجتماعية، والتي جاءت بعنوان «البحث العلمي والشراكات المجتمعية والشرطية والقانونية» بمشاركة العقيد علي الذباحي نائب مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، والمقدم دكتور جاسم عبد الله بن عمير رئيس قسم المعلومات الأمنية شرطة أم القيوين، وفاطمة خليل بن طوق الأخصائية الاجتماعية من شرطة أم القيوين، والرائد خبير دكتور روضة الشامسي رئيس لجنة الخير ممثل مجلس علماء شرطة دبي، والنقيب محمد سيف الهنائي مدير مركز البحوث والدراسات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وترأس الجلسة الحوارية الثانية الدكتور حسين التميمي مدير برامج الدراسات العليا في كلية إدارة الأعمال، والتي جاءت بعنوان «البحث العلمي والشراكات المجتمعية والاقتصادية» بمشاركة عواطف الهرمودي مدير عام العمليات والحوكمة بمصرف الإمارات الإسلامي، وحسن البلغوني رئيس الاتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي، وأحمد أمين الهاجري مدير إدارة التشريعات والدراسات القانونية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، وصقر محمد العطار مدقق قانوني بديوان المحاسبة، وعائشة الشامسي رئيس قسم الرواتب بإدارة الحسابات بدائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة، وميثا الملا مسؤولة الخدمات المجتمعية بسوق دبي المالي.

حضر الملتقى اللواء ثاني بن بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية شرطة أبوظبي، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام شرطة الشارقة، والعميد الدكتور سالم أحمد المزروعي نائب القائد العام شرطة أم القيوين، إلى جانب عدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات والمراكز والمعاهد بجامعة الشارقة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والفنية، وطلبة الدراسات العليا.