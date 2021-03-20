شكرا لقرائتكم خبر عن هرمونات السعادة والقلق.. هل يمكن التحكم بها؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقول منار سالم، مدربة التنمية البشرية و مهارات الحياة:«الشعور بالسعادة ناتج عن إفراز عدة هرمونات، منها هرمون الإندورفين، والدوبامين، والسيروتونين أو ما يعرف بهرمونات السعادة، ومن المهم فهم كيمياء الجسد وآليات إفراز هذه الهرمونات من أجل تعزيز الوسائل التي يمكن اتباعها للتغلب على الشعور بالقلق أو التوتر والوصول لمرحلة السعادة، فالانتقال التدريجي من التوتر والضغط العصبي يبدأ من التحكم أو تقليل هرمون الكورتيزول، وهو أحد أهم الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالقلق والتوتر».

تضيف سليم: من التدريبات المهمة التي تساعد كيمياء الجسد وتحسين الحالة المزاجية تمرينات التنفس العميق، فنحن عادة ما نقوم بعملية التنفس دون وعي حقيقي بها، ومن دون أن نعرف أن من أفضل وأسرع وأبسط الطرق للتغلب على التوتر لحظيا هي أخذ نفس عميق، بما يساعد الجسم على الاسترخاء وأخذ القسط الكافي من الأكسجين، واتباع نظام غذائي صحي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تخفف من آثار القلق.

وللرياضة تأثير قوي في إفراز هرمونات السعادة وخفض هرمون التوتر من الجسم.