عمرو أديب: «اللي حصل مع تركيا ده قراية فاتحة أو خطوبة.. وفي الخطوبة الناس بتبقى حلوة فنكمل ونشوف»

الشارقة - اميمة ياسر - عقب الإعلامي عمرو أديب، على توجيه تركيا للقنوات المعادية لمصر وتبث من أنقرة بضبط محتواها التحريري، مشيرا إلى أنه بعد تحييد هذه القنوات "هنبدأ نتكلم في الملفات التانية".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر تطالب باحترام السيادة المصرية الداخلية، والاحترام الأمن القومي المصري، مضيفا: "أنا واقعي وبتاع خطوات على الأرض وحبا الله مصر بإدارة عارفة مصلحتها كويس". حسبما نشر موقع "الرئيس".

وأضاف "من حقك تسعد، ومن حقك تفخر، والحاجة اللي حصلت شيىء مكنش حد بيفكر فيه مصر كبيرة مش جماعة، مصر بلد إقليمية مؤثرة"، متابعا: "اعتبروا اللي حصل خطوبة وهنشوف الأيام الجاية هيحصل عليها، دايما الخطوبة الناس بتكون كويسة فيها".

ولفت أديب؛ إلى أن مصر لا تتوقع من تركيا سوى أن تكون العلاقات طبيعية لافتا أن البلاد لا تعاني من أي مشكلات تدفعها للتقارب مع الجانب التركي.

وقال أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "ننتظر من تركيا أن تكون العلاقات طبيعية دون استهداف؛ قلت في السابق يجب أن يتوقف إطلاق النار حتى تبدأ المفاوضات".

وأضاف: "ما حدث من الأتراك مؤخرا جيد؛ ولا أتشكك في تصرفات الأتراك ولا أتفاءل أيضا؛ سوف نتابع الموقف ومصر لا تطلب سوى أن تكون الأمور طبيعية".

وتابع: "مصر مش محتاجة لحد؛ عندنا أكلنا والسوبر ماركت مليان ياميش رمضان وبناكل من عرق جبينا ولا هنزيد حاجة ولا قلينا حاجة".

وواصل: "اللي حصل من تركيا نعتبره خطوبة وفترة الخطوبة كل حاجة حلوة بتبان؛ هنتابع الموضوع ولو استمر يبقي كويس ولو لم يستمر هنجيب السلاح وكما كنا".

وأشار أديب إلى أن مصر تعرضت لاختبار صلابة خلال السنوات الماضي لافتا أنهم حاولوا أن يقوموا بهز الدولة بقوة ولم ينجحوا في ذلك.

وكانت الحكومة التركية قد أبلغت قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التي تبث من تركيا بإيقاف لهجة الهجوم ضد مصر والالتزام بالمعايير الإعلامية.