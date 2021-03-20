شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى موارد صندوق التأمينات الاجتماعية حسب القانون الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات للمنازل، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف، ويتم تمويل هذه المزايا من الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، طبقا لإجراءات وقواعد معينة.

وفيما يلى نستعرض ضوابط إنشاء الحاسبات الخاصة لصندوق التأمينات وفقا للقانون...

يٌنشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:

1. الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.

2. الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.

3. المبالغ الإضافية المستحقة.

4. المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.

5. حصيلة استثمار أموال الحساب.

6. حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

7. حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

8. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

9. الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.

ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) من هذه المادة.

الجدير بالذكر أن المادة 3 تنص على

يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:

- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

- تأمين إصابات العمل.

- تأمين المرض.

- تأمين البطالة.