بعد فيديو التعثر المتكرر.. البيت الأبيض يوضح حول حالة بايدن الصحية

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 12:12 صباحًا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن “بخير”، وذلك بعد تعثره أثناء صعوده على درج الطائرة الرئاسية، الجمعة.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن سرعة الرياح في قاعدة “أندروز” الجوية قرب واشنطن، ربما تكون السبب في تعثر بايدن.

وأضافت ساكي “إن الجو عاصف جدا في الخارج، لكنه بخير بنسبة مئة بالمئة”، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت لقطات فيديو، تعثر بايدن، الجمعة، أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.

ولم تذكر ساكي، ما إذا كان بايدن قد خضع لفحص طبيب بعد الحادث، أم لا.

وفي منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، تعثر بايدن مرتين وسقط على ركبته لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية.

وبعد ذلك أقلعت طائرة “اير فورس وان” من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن.

وسيمضي بايدن نهاره في أتلانتا للقاء بممثلين عن الأميركيين من أصول آسيوية بعد حوادث اطلاق النار الثلاثاء في صالونات للتدليك.

يذكر أنه في أواخر نوفمبر الماضي، عانى بايدن من كسر في قدمه اليمنى، أثناء اللعب مع أحد كلابه.