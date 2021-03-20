بدعم من قوات التحالف.. الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً في مأرب

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 49 دقيقة

أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم الجمعة، عند صده هجوماً عنيفاً لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب، بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية.

في التفاصيل، دعمت مقاتلات التحالف الجيش الوطني عبر تدمير آليات للحوثيين في مأرب، وذلك بعدما حاولت الميليشيا التقدم نحو الكسارة.

وأفاد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع لـ “العربية/الحدث”، بأن قوات الجيش اليمني استطاعت تدمير آليات ومعدات حوثية وأسفرت المعركة عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد انقلابا في المعادلة العسكرية في المحافظة.

وكشف أنه تم تحقيق اختراقات في الدفاعات الحوثية في مأرب، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية فقدت قدرتها على التقدم، مضيفاً أن المعركة القائمة أضحت معارك استنزاف.

كما نشر التحالف فيديوهات لإحباط محاولة الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه مأرب في الكسارة.

وأظهرت المقاطع تصدي قوات الجيش اليمني للمحاولة الحوثية مع رجال القبائل بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن وقواته الجوية.

معارك شرسة

يشار إلى أن الجيش اليمني يخوض منذ أيام، معركة شرسة ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب محققاً تقدماً كبيراً خلال الأيام الماضية.

فيما كشفت مصادر طبية في صنعاء أن أعداداً كبيرة من قتلى ميليشيات الحوثي معظمهم قضوا في جبهات مأرب تسبب في عجز المستشفيات في صنعاء عن استيعاب المرضى العاديين.

وقالت إن أغلب الجثث لعناصر حوثية وقياداتهم وأغلبهم من أبناء محافظة صنعاء والذين لقوا مصرعهم على أيدي الجيش اليمني ورجال القبائل في محافظة مأرب، بالإضافة إلى غارات مقاتلات التحالف، وفق ما نقله “المشهد اليمني”.

دفن الجثث سريعاً

كما أضافت أن القتلى الحوثيين تم توزيعهم في العديد من مستشفيات العاصمة اليمنية وخاصة في المستشفيات الحكومية والتي شملت المستشفى الجمهوري والعسكري ومستشفى 48.

وأكدت المصادر أن الميليشيا الحوثية كلفت موظفيها بالدوام الإضافي حتى تتمكن من دفن هذه الجثث بسرعة، وهي لأبناء قبائل طوق صنعاء والذين تعرضهم الميليشيا الحوثية للإبادة الجماعية.

إلى ذلك، تحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.