إدانة أمريكية لهجمات الحوثيين على منشآت لشركة “أرامكو” في الرياض

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 10:23 مساءً

أدانت الإدارة الأميركية، الجمعة، هجوم الحوثيين على منشآت لشركة “أرامكو” في الرياض بست طائرات مسيرة.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، الصحافيين، بأن الهجوم عبارة عن محاولة “لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية”.

وأضافت بورتر، “ندين محاولات الحوثيين لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية عبر استهداف البنى التحتية السعودية. يكشف هذا السلوك عن عدم الاكتراث المطلق بسلامة المدنيين سواء كانوا من السكان أو العاملين قرب المواقع”.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت، الجمعة، تعرض مصفاة الرياض لـ”اعتداء” بطائرات مسيرة من دون أن تكشف عن مصدر الهجوم.

وبعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف منشآت شركة “أرامكو”، أعلنت الجماعة شن هجوم ثان بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية.

وذكر التحالف بقيادة السعودية في اليمن أنه اعترض ودمر “طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط”.

وتصاعدت هجمات الحوثيين على السعودية في الأسابيع الأخيرة. وفي السابع من مارس الجاري، قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه اعترض وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ كانت في طريقها إلى أهدافها التي كان من بينها ساحة لتخزين النفط في رأس تنورة.

كما تم استهداف مجمع سكني في الظهران تستخدمه شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.