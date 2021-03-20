شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: المحادثات الصينية الأمريكية «صريحة وبناءة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الدبلوماسي الصيني الكبير يانغ جيه تشي، إن المحادثات مع الولايات المتحدة التي جرت في ألاسكا على مدى يومين وانتهت أمس الجمعة كانت صريحة وبناءة ومفيدة. وأضاف قائلا "لكن بالطبع ما زالت هناك خلافات".

وذكرت شبكة تلفزيون (سي.جي.تي.إن) الصينية، على تويتر أن يانغ قال إن "على الجانبين انتهاج سياسة تفادي الصراع لدفع طريقنا نحو مسار صحي ومستقر للمضي قدما".

وأضاف تلفزيون (سي.جي.تي.إن) أن وانغ يي عضو مجلس الدولة، الذي شارك أيضا في المحادثات في انكوراج، قال إن الصين أوضحت للجانب الأمريكي أن السيادة مسألة مبدأ وعليها ألا تهون من تصميم الصين على الدفاع عنها.