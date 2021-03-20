وقف الانتهاكات.. شرط أوروبا لـ"بناء الثقة" مع أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

اشترطت أوروبا، الجمعة، وقف الانتهاكات التي يرتكبها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لـ"بناء الثقة" مع تركيا.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أردوغان، الجمعة، إلى تهيئة الظروف من أجل إقامة علاقة هادئة مع التكتل، خلال لقاء عبر الفيديو قبل القمة الأوروبية المقررة يومي 25 و26 مارس/ آذار.

وشدد ميشال وفون دير لايين على "أهمية خفض التصعيد المستمر وبناء الثقة لإقامة علاقات أكثر إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، وفق بيان، صدر بعد المحادثة.

وندد الاتحاد الأوروبي، الخميس، بانتهاكات الحقوق الأساسية في تركيا، محذرا أنقرة من حظر حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض في البلاد.

وأبدى الرئيس التركي رغبته في التهدئة نهاية العام 2020 بعد التوتر مع الاتحاد الأوروبي على خلفية النشاطات البحرية في شرق البحر المتوسط والتي اعتبرت "عدوانية" تجاه اليونان وقبرص.

وتبحث رئيسة المفوضية الأوروبية القيام بزيارة إلى تركيا عقب قمة للاتحاد الأوروبي تعقد الأسبوع المقبل والتي من المقرر أن تجري خلالها مناقشة آخر تطورات العلاقات المتأزمة مع أنقرة.

وهدد الاتحاد الأوروبي العام الماضي أنقرة بفرض عقوبات عليها بعد تصاعد أزمة مستمرة منذ عقود بين تركيا واليونان حول الحقوق البحرية لكل منهما وموارد الطاقة في البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي، في قمتهم المقررة يومي 25 و26 مارس/آذار، تحديث اتفاق يتعلق بالهجرة أبرم عام 2016، قامت بموجبه تركيا بالحد من دخول المهاجرين إلى أوروبا مقابل حصولها على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.