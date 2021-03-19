شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية العرب»: الإرهاب الحوثي ينسف كل جهود السلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بطائرات مسيرة.

وأكدت الأمانة العامة في بيان أصدرته في العاصمة تونس ، الإدانة بأشد العبارات إثر الأعمال الإرهابية الجبانة التي يتكرر ارتكابها من قبل هذه الميليشيات على المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها وإيقافها، وأدلة دامغة على المساعي المتعمدة لهذه الميليشيات ومن يقف وراءها لتهديد مصادر الطاقة الدولية وتقويض أمن واستقرار المنطقة العربية، ونسف كل جهود السلام التي تنشدها بلدان وشعوب المنطقة.

وجددت الأمانة العامة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها وتنفذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.