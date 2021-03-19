شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 3588 إصابة جديدة بكورونا والجزائر 128 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل لبنان 3588 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 434322.

وذكرت وزارة الصحة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 340399، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5664 حالة بعد تسجيل 55 حالة وفاة.

فيما سجلت الجزائر 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 115970، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 3053.