اخبار العالم

البرلمان يؤجل جلسة الموازنة إلى صباح الغد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البرلمان يؤجل جلسة الموازنة إلى صباح الغد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة التصويت على قانون الموازنة إلى صباح يوم غد.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت عقد الجلسة في الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت، بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة المالية ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية".

وأضاف "سيتم اعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة حال استكمالها من اللجنة المالية".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا