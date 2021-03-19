انت الان تتابع خبر البرلمان يؤجل جلسة الموازنة إلى صباح الغد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة التصويت على قانون الموازنة إلى صباح يوم غد.