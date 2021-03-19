انت الان تتابع خبر البرلمان يؤجل جلسة الموازنة إلى صباح الغد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة التصويت على قانون الموازنة إلى صباح يوم غد.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت عقد الجلسة في الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت، بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة المالية ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية".
وأضاف "سيتم اعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة حال استكمالها من اللجنة المالية".
وأضاف "سيتم اعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة حال استكمالها من اللجنة المالية".