شاهد.. شخص يعالج مرضى كورونا بعشرة دقائق!

طريقة تعامل ابو علي مع المرضى المصابين بالوباء وثقته بعشبته جعلت المئات من المواطنين من مختلف محافظات البلاد ودول مجاورة يقصدون منزله البسيط الذي تحول فيما بعد الى محجر لحاملي الفايروس .

يؤكد ابو علي ان مراحل تحضير العلاج هي قطف العشبة المتواجدة في بادية السماوة ومن بعدها يتم تقطيعها و ثرمها لتبدء مرحلة العلاج بسائل دهني عشبي يعمل على تليين القصبات الهوائية .. موضحا ان استنشاق المسحوق المطحون اربع مرات واحدة من الانف وثلاثة من الفم يجعل المصاب يخرج صفائح دموية تحتوي على الفيروس لينهض المريض بعدها بافضل حال .. كما يقول ابو علي