عناصر مليشيا تقتحم بلدة ليبية وتقتل 7 أشخاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتحمت عناصر إحدى المليشيات التي تنشط بالعاصمة الليبية، مساء الجمعة، بلدة ككلة الواقعة جنوب غربي طرابلس.

وأفادت مصادر خاصة و شهود عيان من البلدة لـ"الخليج 365" أن آليات مسلحة تحمل شعار مليشيا ما يعرف بـ"دعم الاستقرار" بقيادة المتطرف "اغنيوة الككلي" اجتاحت البلدة وهدمت منزل المليشياوي "أيمن الأحول".

وأوضحت أن مليشيا ما يعرف بـ"دعم الاستقرار" قتلت أثناء الاشتباكات 7 أشخاص على الأقل من مرافقي "الأحول" كما قامت بعدد من جرائم الاستيقاف والسرقة لعدد من المارين.

وأكدت المصادر أن المليشيا نهبت ثلاث سيارات مسلحة تعود تبعيتها لمليشيا ما يعرف بـ"ثوار ككلة".

ولفت المصدر إلى أن "اغنيوة الككلي" و مليشياته هدموا ثلاث منازل تعود لعائلة "أيمن الأحول" بمنطقة الهضبة وسط العاصمة طرابلس.

والأربعاء الماضي، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، توترا أمنيا مع استنفار المليشيات بالأسلحة المتوسطة جراء تبادل اختطاف قيادات بالمليشيات.

ويرى الخبير السياسي الليبي، محمد قشوط، أن "مليشيات بقايا الحكومة السابقة (حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج) هي العائق الأول والأخير أمام استقرار ليبيا، وقد تكن أصعب المشكلات التي ستواجه حكومة الوحدة الوطنية من الناحية الأمنية."

وأضاف قشوط في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن البعثة التي ستشرف على إخراج المرتزقة يجب أن تأخد باعتبارها ملف المليشيات، وتفكيكها قبل أن تدخل البلد معترك الانتخاب وتستخدمه جماعة الإخوان مرة أخرى للانقلاب على الشرعية.

يذكر أن المليشياوي "اغنيوة الككلي"، قائد مليشيا ما تعرف بـ "الأمن العام" ضمن مليشيات طرابلس، وتسلم مطلع العام الجاري، جهاز دعم الاستقرار بدعم مباشر من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة.