4 قتلى وجرحى في ثاني هجوم للقاعدة بأبين اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتِل وأصيب 4 جنود يمنيين اليوم الجمعة، في ثاني هجوم خلال أقل من 48 ساعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

واستهدف الهجوم المسلح حاجز "أمريدة" الأمني في بلدة "الخبر"، بمديرية الوضيع شرق المحافظة الساحلية على بحر العرب.



وقال مصدر أمني لـ ”الخليج 365”: إن "عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية شنوا الهجوم الغادر باستخدام قنابل يدوية ورشاشات متوسطة واستهدفت السيطرة على حاجز التفتيش الأمني".

وأسفر الهجوم الإرهابي، طبقا للمصدر الأمني عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح، مشيرا إلى أن وحدات أمنية تدخلت وقامت بملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي الذين لاذوا بالفرار.

والخميس، قتل 12 جنديا ومدنيا، إثر هجوم مسلح لتنظيم القاعدة على حاجز أمني، بمديرية أحور، في ذات المحافظة، وبحسب مصدر طبي في مستشفى "أحور" فإن بين الحصيلة 3 مدنيين قتلى.

وتحدث مصدر طبي حينها لـ"الخليج 365" عن أن 7 جثث وصلوا إلى مستشفى أحور، وإصابتين، فيما نقلت باقي الجثث إلى مستشفى المحافظة المركزي في مديرية زنجبار.

واستدعت قيادة الحزام الأمني عناصرها في قطاعات "المحفد، أحور، الوضيع، مودية، جيشان، أمعين، أمصره"، لمقر قيادتها العام في مديرية "جعار"، متهما تنظيم الإخوان بدعم العناصر الإرهابية في مناطق سيطرته لاستهداف جنوده.

وقال في بيان إن "عناصر تنظيم القاعدة عاودت الظهور بقوة في مديريات أبين، مستهدفة قوات الحزام الأمني دون غيرها" إثر دورها المحوري في مكافحة الإرهاب على مدى 5 أعوام مضت.

وتتعرض المقار العسكرية والحواجز الأمنية في أبين لهجمات متكررة من تنظيم القاعدة، الذي ينشط بين فترة وأخرى بالمحافظة، وينفذ عمليات هجومية ضد القوات الأمنية والعسكرية فيها، مخلفًا قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

وخلال النصف الأول من العام الماضي، شن تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب 22 عملية إرهابية وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين وجنود الحزام الأمني، طبقا لتقارير يمينة.