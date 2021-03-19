الجيش المصري يهدي نظيره السوداني معدات وآليات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهدى الجيش المصري نظيره السوداني معدات هندسية في إطار التعاون المتزايد بين البلدين في الفترة الحالية.

ووصلت ميناء بورتسودان، اليوم الجمعة، معدات وآليات مقدمة كهدية من سلاح المهندسين المصري إلى نظيره السوداني.

وقال بيان صادر عن الاعلام العسكري بالخرطوم إن "هذه الهدية تأتي في إطار بروتوكولات التعاون المشترك والتوأمة بين قيادتي سلاح المهندسين السوداني وسلاح المهندسين المصري".





وأضاف البيان "زود سلاح المهندسين المصري نظيره السوداني بمعدات وآليات وصلت مؤخراً لميناء بورتسودان".

وتشمل الهدية سيارات نقل كبيرة ولودرات وبوكلينات، وتستخدم هذه المعدات في بناء وتشييد الطرق والأعمال المدنية الأخرى.

وقال الإعلام العسكري، في بيانه، إن هذه المعدات تعتبر إضافة حقيقية لسلاح المهندسين السوداني.

ومؤخرا، وقع الجيشان المصري والسوداني عددا من اتفاقيات التعاون العسكري، خلال مباحثات رفيعة احتضنتها العاصمة الخرطوم.

وتشهد العلاقات السودانية المصرية تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والأمنية، ويتجلى ذلك في تبادل الزيارات رفيعة المستوى للمسؤولين في البلدين.