موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. مذبحة وول ستريت وثروة بيل جيتس

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وقعت حكومة السودان والولايات المتحدة الجمعة، اتفاقية تزوّد بموجبها واشنطن الخرطوم بنحو 300 ألف طن من القمح الأمريكي في عام 2021.

تعتزم مجموعة "السبع" تقديم مساعدات مالية جديدة للدول الفقيرة التي تضررت بشكل كبير من جائحة كورونا.

أغلقت الأسهم الأوروبية، الجمعة، في المنطقة الحمراء إثر الإحباط الذي تفشى بين المستثمرين بعد عودة "إغلاقات كورونا" في القارة.

ارتفعت أسعار المدخلات الزراعية في تركيا بنسبة 18.52% على أساس سنوي، و1.96% على أساس شهري.

انخفضت أسعار الذهب في الجزائر خلال التعاملات المسائية الجمعة 19 مارس 2021، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع، الجمعة، بعد خسائر متتالية على مدار جلسة متقلبة شهدت موجة بيع كبيرة.

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في التعاملات المسائية الجمعة 19 مارس 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

قالت الرئاسة اللبنانية، إن مصرف لبنان المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات، كما سيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

كشفت صحيفة "فوربس" أن صافي ثروة مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بيل جيتس، يبلغ 126.5 مليار دولار.

تراجعت ثروة أغنى عشرة أشخاص في العالم بواقع 23.5 مليار دولار خلال يوم واحد، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.