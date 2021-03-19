الشرطة التركية تعتقل مسؤولين بارزين بحزب مؤيد للأكراد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الشرطة التركية اليوم الجمعة إنها اعتقلت ثلاثة مسؤولين كبار في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وسبعة آخرين في إسطنبول على خلفية مزاعم بصلاتهم بمسلحين، وذلك بعد يومين من نظر دعوى قضائية تهدف لإغلاق الحزب.

من جهة أخرى، قالت جمعية حقوق الإنسان في تركيا إن الشرطة داهمت منزل مديرها أوزتورك تورك دوغان صباح اليوم الجمعة وألقت القبض عليه، ما دفع جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى المطالبة بالإفراج عنه، وذكرت الجمعية أن السلطات أطلقت سراح تورك دوغان مساء الجمعة.

ورفع الادعاء التركي قضية أمام المحكمة الدستورية يوم الأربعاء لحظر حزب الشعوب الديمقراطي، في ذروة حملة بدأت منذ سنوات على ثالث أكبر حزب في البرلمان. ووصف الحزب هذه التحركات بأنها "انقلاب سياسي".

وقالت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة اليوم الجمعة إن الشرطة اعتقلت 10 أشخاص بزعم صلاتهم بمسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنظيما إرهابيا. وأضافت الوكالة أن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر اعتقال بحق 12 شخصا في المجمل، بينهم رؤساء مقاطعات سابقون من حزب الشعوب الديمقراطي.

وانتقدت الولايات المتحدة وأوروبا فتح القضية وقالتا إن هذا الإجراء يقوض الديمقراطية، لكن المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن حزب الشعوب الديمقراطي على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.