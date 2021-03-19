شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام: مدينة الطور تشهد مشروعات عملاقة وتنمية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة تعمل على تنمية مدينة الطور، وهو ما ظهر جليا فى الفترة الأخيرة من المشروعات التى تشهدها المدينة.

وأضاف علاء عصام، أن هناك مشروعات صناعية وزراعية عملاقة يخطط لها في هذه المدينة، مؤكدا أن الدولة تقوم بتنمية شاملة في كل مكان، متابعا: "جبل موسي هو الجبل الذي ناجي من خلاله سيدنا موسي الله عز وجل ورد عليه الله سبحانه وتعالي، مدينة بها رمز دينى هام وطبيعة رائعة، جبال بها موارد عظيمة من الممكن استثمارها وتنميتها ويعود ذلك علي الدولة بخير كبير".

ولفت علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه من الممكن أن يتجه الشباب المصرى لهذه المدن لو أقيم بها مشروعات صناعية وعلمية وزراعية شريطة أن نضمن لهم دخل يناسب متطلباتهم.