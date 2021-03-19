وزير الصحة اليمني يعلن نفاد أسطوانات الاوكسجين جراء انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

أعلن قاسم بحيبح، وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، نفاد أسطوانات الاوكسجين وأجهزة العناية للمصابين بفيروس كورونا، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأشار بحيبح في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ، إلى أن غرف العناية بمراكز العزل وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى.

وناشد وزير الصحة، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام ووضع الكمامات والابتعاد عن المرضى المشتبهين بحالات ‎كورونا "وليس زيارتهم والجلوس عندهم".

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، تسجيل عشر وفيات و 91 حالة إصابة جديدة جراء كورونا.

وحتى اليوم يمتنع الحوثيون عن إعلان أي حصيلة لعدد الاصابات والوفيات جراء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.