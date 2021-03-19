نشطاء يتداولون صورة إفريقي عار في شوارع البيضاء… والأمن يتدخل

جدة - عبدالحي حسين - عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر شخصا عاري الجسد يقف على سطح سيارة، في أحد شوارع الدار البيضاء الكبرى؛ قالت ولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الجمعة، إنها تفاعلت بسرعة وجدية مع الحدث.

وهي الصورة، يضيف المصدر نفسه، التي تبين أنها شكلت موضوع تدخل أمني باشرته أمس الخميس عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن أنفا بالمدينة نفسها.

وذكر بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، أن مصالح الأمن الوطني توصلت بإشعار حول قيام المعني بالأمر، الذي يتحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتبدو عليه علامات الخلل العقلي، باعتلاء سطح سيارة بأحد الأزقة المتفرعة عن شارع المسيرة بمدينة الدار البيضاء، حيث تم على الفور توجيه أقرب دوريات للشرطة إلى عين المكان؛ من أجل ضبط المعني بالأمر، وتفادي تعريض سلامته الجسدية وأمن وسلامة المواطنين لأي خطر.

وقد تم إخضاع المعني بالأمر لبحث أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ قبل أن يتم إيداعه رهن المراقبة الطبية بقسم الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الجامعي ابن رشد.