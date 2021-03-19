ظريف يهاجم ماكرون بعد مطالبته طهران بالكف عن انتهاك الاتفاق النووي

محمد الفلاح - الجمعة 19 مارس 2021

صورة أرشيفية

هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب طهران بالتصرف بمسؤولية والالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال ظريف في تدوينة كتبها عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ رداً على ماكرون: ”الترويكا الأوروبية (ألمانيا، وفرنسا وبريطانيا) ومن أجل إسعاد كيان إرهابي يملك أسلحة نووية (إسرائيل) يطالب إيران بالتصرف بـ“مسؤولية“.

وأضاف ظريف: إن ”الاتفاق النووي لا يزال حيًا، فقط بسبب سلوك إيران المسؤول، وعلى ”الترويكا“ الأوروبية والولايات المتحدة وبدلاً من التنسيق مع العدو الأول للاتفاق النووي، التصرف بمسؤولية والالتزام بقرار 2231 التابع لمجلس الأمن الدولي“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب، الخميس، إيران بوقف انتهاكها للاتفاق النووي، والتصرف بمسؤولية تجاه هذا الاتفاق.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي ريؤفين ريفلين: ”لا بد أن تقدم إيران اللفتات المتوقعة وأن تتصرف بطريقة مسؤولة“، مشيراً إلى أنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي، لكن أيضا مع السيطرة على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية في المنطقة.