شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: لقاح «أسترازينيكا» مهم للغاية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم اليوم الجمعة، على مواصلة التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا ، لتنضم بذلك إلى جهات تنظيمية أوروبية وبريطانية دعمت استخدامه بعد مخاوف من تسببه في تجلط الدم.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف "نحث الدول على مواصلة استخدام هذا اللقاح المهم الواقي من مرض كوفيد-19".

وتحدث تيدروس بعدما ذكرت لجنة مراجعة سلامة اللقاحات بالمنظمة أن المعلومات التي لديها عن لقاح أسترازينيكا لا تشير إلى أي زيادة في تجلط الدم بوجه عام.

وقال تيدروس: "لقاح أسترازينيكا مهم للغاية لأنه يشكل أكثر من 90 بالمائة من اللقاحات التي توزع عبر كوفاكس"، في إشارة إلى برنامج عالمي لمشاركة اللقاحات بقيادة المنظمة الدولية.

وأضاف: "كوفيد-19 مرض فتاك، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا قادر على الوقاية منه.. من المهم أيضا أن نتذكر أن كوفيد-19 ذاته قد يسبب تجلطات وانخفاضا في الصفائح الدموية".