شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات أوروبا بكورونا تتجاوز المليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة الأوروبية حاجز المليون اليوم الجمعة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول لتوسيع حملة التطعيم باللقاحات للتغلب على سلالات جديدة تنشر موجة ثالثة للعدوى قد تدفع المستشفيات مجددا إلى طاقاتها القصوى.

وسجلت أوروبا منذ ظهور الجائحة 37 مليونا و221978 حالة إصابة على الأقل، ومليون و62 وفاة وفقا لإحصاء رويترز.

وتمثل الوفيات بالمنطقة، التي تضم 51 دولة، نحو 35.5 في المائة من إجمالي الوفيات بالفيروس في العالم، و30.5 في المائة من مجموع الإصابات. وتضم المنطقة الأوروبية روسيا وبريطانيا والدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى.

وقدم الاتحاد نحو 12 جرعة لقاح لكل مائة فرد متراجعا عن الولايات المتحدة التي سجلت زهاء 34 جرعة لكل مائة شخص وفقا لبيانات موقع (أور وورلد إن داتا).