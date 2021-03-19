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ماذا قال "البيت الأبيض" عن تعثر بايدن على سلم الطائرة؟ 

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الدمام - شريف احمد - أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن بصحة جيدة ويعزو تعثره إلى "الرياح" .

ورصدت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، تعثر بايدن عدة مرات أثناء صعوده درج طائرة الرئاسة المتوجهة إلى أتلانتا للقاء الجالية الآسيوية بعد حادث إطلاق النار الجماعي يوم الثلاثاء الماضي خلف 8 قتلى.

وتعثر بايدن البالغ من العمر 78 عاما مرتين قبل أن يسقط للمرة الثالثة أثناء صعوده درج سلم الطائرة في قاعدة أندروز المشتركة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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