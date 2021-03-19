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بوريس جونسون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد ـ 19.
وقال جونسون عبر حسابه في تويتر: «لقد تلقيت للتو أول جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا. شكراً لجميع العلماء الرائعين وموظفي الرعاية الصحية والمتطوعين الذين ساعدوا في تحقيق ذلك».
وتابع: «الحصول على ضربة بالكوع هو أفضل شيء يمكننا القيام به للعودة إلى الحياة التي نفتقدها كثيراً. دعنا ننتهي من اللكمة».

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