شكرا لقرائتكم خبر عن بوريس جونسون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد ـ 19.

وقال جونسون عبر حسابه في تويتر: «لقد تلقيت للتو أول جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا. شكراً لجميع العلماء الرائعين وموظفي الرعاية الصحية والمتطوعين الذين ساعدوا في تحقيق ذلك».

وتابع: «الحصول على ضربة بالكوع هو أفضل شيء يمكننا القيام به للعودة إلى الحياة التي نفتقدها كثيراً. دعنا ننتهي من اللكمة».