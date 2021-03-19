شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (أ ف ب)

وصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الجمعة إلى الهند، حيث سيجري أول لقاء مباشر بين مسؤول في الإدارة الأمريكية الجديدة ونيودلهي، في زيارة ستكون الهواجس المشتركة المرتبطة بالصين إحدى أبرز نقاط البحث فيها.

وتعد الهند حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في المنطقة، علماً بأن توقيت الزيارة يأتي في أعقاب محادثات أولى طغى عليها البرود بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومسؤولين صينيين رفيعي المستوى، في ألاسكا.

وقبل ذلك، كان أوستن وبلينكن، زارا اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفين البارزين لواشنطن في منطقة آسيا المحيط الهادئ، حيث يثير سعي الصين إلى توسيع نفوذها هواجس الدول المجاورة. كذلك شارك الوزيران الأمريكيان في قمة عبر الفيديو بين قادة ما يعرف بتحالف «كواد» الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، والذي يُعد الهدف من تشكيله احتواء نفوذ الصين.

وتستمر زيارة أوستن لنيودلهي يومين، سيلتقي خلالهما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وفق مسؤول أمريكي رفيع، ووزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار، ووزير الدفاع راجناث سينج، ومستشار الأمن القومي آجيت دوفال.