شكرا لقرائتكم خبر عن ترودو يندد بالإجراءات القضائية الصينية بحق كنديَين متهمَين بالتجسس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اوتاوا - (أ ف ب)

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة بـ«غياب الشفافية» في الإجراءات القانونية المتخذة بحق مواطنَين كنديَين تتهمهما الصين بالتجسس، في إطار وضع اعتبره «غير مقبول إطلاقاً».

وقال ترودو: «دعوني أتكلم بوضوح تام. اعتقالهما التعسفي غير مقبول إطلاقاً، كما هي الحال بالنسبة إلى غياب الشفافية حيال إجراءات المحاكمة هذه»، وذلك في تصريحات للصحفيين أعقبت جلسة محاكمة مايكل سبافور، أحد الكنديَين المعتقلين في الصين، والتي استمرت ثلاث ساعات. ومن المقرر أن يمثل الصحفي الكندي الموقوف الثاني مايكل كوفريج أمام المحكمة يوم الاثنين.

واعتقل سبافور في ديسمبر/كانون الأول 2018، في الوقت ذاته مع مواطن كندي آخر هو مايكل كوفريج بعيد توقيف المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي مينج واتشو في كندا بطلب من الولايات المتحدة. لكن بكين تنفي أي علاقة بين هاتين القضيتين.

ومنع دبلوماسيون ووسائل إعلام من حضور محاكمة سبافور في وقت سابق في داندونج حيث انضم إلى دبلوماسيين كنديين مبعوثون من ثماني دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، خارج قاعة المحكمة.