شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع المفكر شاكر عبد الحميد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شيع مثقفون وكتّاب وأكاديميون، أمس الجمعة، وزير الثقافة المصري الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد، الذي وافته المنية ليلة أمس الأول الخميس، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، في مشهد جنائزي، شارك فيه جمع من أهل وأصدقاء المفكر الراحل، وعدد كبير من المثقفين، تتقدمهم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية.

ونعت عبد الدايم، الدكتور شاكر عبد الحميد مشيرة إلى الدور الكبير الذي لعبه في الثقافة المصرية، والبصمات البارزة التي وضعها في مجال النقد الفني، وإعداد أجيال من المبدعين، فيما نعت النقابة العامة لاتحاد كتّاب مصر، الراحل وأكدت في بيان لها، إن الثقافة المصرية فقدت برحيله، واحداً من روادها، مفكراً أكاديمياً مرموقاً، تتلمذ على يده آلاف الطلبة، في مصر والعالم العربي، وأجمع على حبه الجميع، لما كان يتمتع به من نبل وكرم وسماحة وإنسانية.

تخصص الدكتور شاكر عبد الحميد، في علم الإبداع وفلسفة الجمال، حيث قدّم العديد من الدراسات والكتب في هذا المجال، محاولاً تفسير وتوضيح المظاهر الجمالية في الفن والأدب، فضلاً لعديد من الإسهامات الإبداعية والثقافية على المستوى المحلى والدولي.

عمل المفكر الكبير الراحل لفترة أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، الى جانب عمله كأستاذ متفرغ لعلم نفس الإبداع في أكاديمية الفنون المصرية، وتولى منصب وزير الثقافة، في وزارة الدكتور كمال الجنزوري في ديسمبر عام 2011، وحصل خلال مشواره الأكاديمي على عدة جوائز منها «جائزة شومان للعلماء العرب الشبان» في العلوم الإنسانية، بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2003، إلى قبل أن يفوز في عام 2012 بجائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون، عن كتابه «الفن والغرابة».