شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المطروشي: نحتاج إلى استضافة نقاد متخصصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : عثمان حسن

يطرح الشاعر الإماراتي أحمد المطروشي، مجموعة من المقترحات لتنشيط الحراك الثقافي في الدولة، وهو يلقي بالمسؤولية الأدبية والإبداعية أولاً وقبل كل شيء على الكاتب نفسه، الذي يجب أن يثقف نفسه، إذا كان شاعراً أو روائياً أو فناناً تشكيلياً أو مسرحياً، ومن ثم يأتي دور المؤسسات والجهات الثقافية، لتسند الكاتب وتقدم له كافة التسهيلات لدوام مسيرة الثقافة والإبداع في الإمارات.. وعلى هذه الجهات كما يؤكد المطروشي أن تبادر لاقتراح برامج ثقافية بعيدة النظر، لتنشيط الحراك الثقافي كموضوع التفرغ الإبداعي، ولكن، وفق خطط وبرامج متخصصة، كما يوجه رسالة لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ويدعوه لاستضافة نقاد ومتخصصين، يتحدثون حول عناوين ومحاور أدبية متنوعة في الشعر والرواية وغيرهما.

«التجربة الذاتية للكاتب، وسعيه لتثقيف نفسه، واستعداده الفطري لاستيعاب الثقافة وألوان الفكر كافة من مصادرها المتنوعة والمختلفة، هو الذي يصنع مبدعاً حقيقياً». بهذه العبارة يستهل الشاعر الإماراتي أحمد المطروشي حديثه عن شروط المنجز الثقافي الرصين، ويؤكد دور المؤسسات الثقافية كمظلات ترعى الكاتب وتحميه، وتسن التشريعات لضمان ترسيخها في المجتمع، وهو دور مهم كما يراه المطروشي، ويجب أن يخطط له من خلال مجموعة من البرامج والفعاليات التي تستمر خلال العام، وألا يقتصر دورها على المواسم والمهرجانات الثقافية السنوية.

ويتحدث المطروشي عن مجموعة من المقترحات التي يمكن من خلالها تنشيط الساحة الثقافية المحلية في صلتها بقطاع النشر، والكتابة الإبداعية، والتفرغ الإبداعي، والفضاء الثقافي الإلكتروني وغيرها.

قطاع النشر

يرى أحمد المطروشي أن على الكاتب ألا يتسرع في طباعة إصداره الأول دون أن يتحقق من استيفاء هذا الكتاب لمعايير وشروط الكتابة، ثقافة وفكراً ورؤية، فأول من سيكتوي من آثار هذه المجازفة المتسرعة، إذا كان الكتاب المطبوع لا يلبي هذه المعايير هو صاحبه، الذي سيشعر بإحباط كبير، وقد كسد كتابه، ولم يسوق أو يقرأه أحد.

فالثقافة كما يراها المطروشي أساسها الكتاب والمعرفة والقراءة المكثفة والواعية في ألوان الأدب والفكر المختلفة، خاصة أن دور النشر في دول العالم كافة لا تلتفت إلى جودة المنتج قدر اهتمامها بالربح المادي، ولا أحد يحاسبها على ما تصدره من منشورات.

وفي السياق ذاته يوجه المطروشي دعوة للكتّاب الجدد وخاصة الشعراء، إلى أن يقرأوا كثيراً وأن يتعرفوا إلى أبرز شعراء العالم، وأن يتابعوا ما كتب عن الحركات الأدبية والشعرية، سواء العربية أو العالمية، ففي هذا ضمان للوعي الثقافي والشعري، الذي يجنب الشاعر الكثير من الحرج جراء طباعة منتج أدبي ضعيف المحتوى فنياً وإبداعياً وفكرياً.

التفرغ الإبداعي

يرى المطروشي أن التفرغ الإبداعي الذي تصدره بعض المؤسسات الثقافية الرسمية، هو أمر مستحب، ولذا، فعلى هذه المؤسسات أن تفكر في خطط وبرامج ثقافية بعيدة النظر، في الشعر، والقصة، والرواية، والتراث، والأبحاث، والفكر والفلسفة، وغيرها من شؤون الإبداع الإنساني، فهذه بمثابة مشاريع ثقافية، تحتاج إلى تمويل وإدارات فاعلة، لترسم خططاً مستقبلية تضع الثقافة في صميم سياسة التنمية.

وفي ضوء تصوره لتفعيل الكيانات الثقافية الراسخة كاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، يقترح أن يبادر الاتحاد لاستضافة نقاد ومتخصصين يتحدثون حول عناوين ومحاور أدبية متنوعة، في الشعر مثلاً يمكن اقتراح: جماعات الشعر العربية، فضاءات قصيدة التفعيلة، آفاق قصيدة النثر، وغيرها من المحاور، التي تحدث حالة ثقافية نشطة، لا شك في أنها ستمهد لولادة جيل ملم بشؤون الثقافة وأدوات الكتابة الإبداعية المنشودة.

الفضاء الإلكتروني

يرى المطروشي أن الفضاء الإلكتروني بمنصاته ومواقعه الكثيرة، قد صار أمراً حتمياً، وهو الفضاء المحبب للجيل الجديد، حيث يقول: «هو فضاء متاح أمام جيل الشباب، بكل سحره وجاذبيته، يقرأ عن طريقه، ويتعرف إلى العالم من حوله، لكنه بات بالنسبة لكثير من الكتاب الفضاء الأوحد، وهنا يقع الكاتب في خطأ فادح، وعليه أن يوزع وقته بين هذا الفضاء، وبين القراءة من مصدرها الرئيس، حيث الكتاب الورقي، هو الأصل، بطقسه وفتنته، ومتعة اقتنائه، والعودة إليه بين الحين والآخر وهكذا..».

تذبذب الفعاليات

وفي معرض تعليقه على الفعاليات الثقافية، يعتقد المطروشي، أن لها نكهة خاصة، غير أنها تحتاج إلى جهد أكبر من قبل المؤسسات، وهو جهد تنظيمي ونوعي في آن معاً، وفي الشق الأول على الجهات المنظمة، أن تراعي أوقات هذه الندوات، بحيث لا تعقد مناسبتان في وقت واحد، خاصة إذا كانتا من ذات الجنس الأدبي، وأن يعمل المنظمون على توزيع هذه الفعاليات بالتساوي بين مختلف إمارات الدولة، أما من حيث النوعية، فيرى المطروشي أن هناك رتابة في اختيار طبيعة الفعالية، فلا اجتهاد ملحوظ يراعي تنوع الثقافة، التي يجب أن تمازج بين أشكال الأدب المعروفة من شعر ورواية وقصة، وهنا، يطالب المطروشي الجهات المنظمة باستضافة مبدعين عرب وأجانب، يحاضرون في ملامح التجربة الثقافية في بعدها الإنساني والفكري، وهو يقترح أيضاً ألّا تقتصر المناسبة الثقافية على المعرض أو المهرجان السنوي، بل يجب أن تكون هناك خطط لتنظيم فعاليات شهرية في فصل الشتاء في الإمارات، وأن يبادر المسؤولون في اتحاد الكتّاب ووزارة الثقافة للتنسيق في هذا الشأن.