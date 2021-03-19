شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس يتأهل إلى نهائي دورة دبي للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف الجنوب إفريقي لويد هاريس المتأهل من التصفيات الكندي دنيس شابوفالوف المصنف ثالثاً إلى لائحة ضحاياه بفوزه عليه 6-7 (5-7)و6-4 و7-6 (8-6) في نصف نهائي دورة دبي الدولية للتنس الجمعة، وتأهل إلى المباراة النهائية.

وواصل لويد مغامرته على الملاعب الإماراتية بعدما كان أقصى الياباني كي نيشيكوري، والصربي فيليب كرايينوفيتش الرابع عشر، وضحيته الكبرى النمساوي دومينيك تييم المصنف أول في دبي، وذلك بالفوز عليه 6-1 و3-6 و6-3.

ومرة جديدة فشل شابوفالوف في تخطي عقبة نصف نهائي إحدى الدورات، بعدما أضاع حظوظه بالوصول إلى المباراة النهائية بعد فوزه بالمجموعة الأولى 7-6 (7-5) وتقدمه 4-2 في الثانية.

إلا أن الكندي أهدر الكثير من الكرات وارتكب العديد من الأخطاء، ليمنح على طبق من ذهب المجموعة الثانية لمنافسه هاريس، فعرف الأخير كيف يقف في وجه انتفاضته في المجموعة الثالثة ليحسمها 7-6 (8-6) والمباراة لصالحه.

ودافع الجنوب إفريقي بأسلوب رائع أمام ضربات الكندي ورفع من مستواه، ليخرج فائزاً للمباراة السادسة توالياً.

غير أن آمال هاريس كادت أن تتلاشى في بلوغ النهائي بسبب شعوره بآلام في الفخذ الأيمن، فطلب وقتاً مستقطعاً طبياً عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخره 3-4 في المجموعة الأولى.

وقال هاريس الساعي خلف لقبه الأول في دورات المحترفين «لا أملك الكثير من الكلمات الآن. أنا جداً سعيد بهذا الفوز».

وتابع «أن أخسر مجموعة وأتأخر 2-4 هو أمر مزعج من الناحيتين الذهنية والجسدية، ولكن منذ تلك اللحظة وجدت أفضل ما لديّ من التنس. أنا سعيد للغاية من النتيجة».