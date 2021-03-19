’’#أردوغان_باع_الإخوان‘‘ يجتاح تويتر.. ومغردون: الرئيس التركي يتذلل للقيادة المصرية للمصالحة مع مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاج "#اردوغان_باع_الاخوان"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد ساعات من إعلان قناة "العربية" الإخبارية أن السلطات التركية وضعت عدداً من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تحت الإقامة الجبرية، فضلاً عن مطالبتها بوقف استهداف مصر عبر قنواتها.

وأضافت القناة أن مفاوضات ستجري بين قيادات الجماعة الإرهابية وقيادات أمنية تركية تشمل ترحيل بعض القيادات المطلوبة لمصر، واشتراط وقف العمل السياسي للحصول على الجنسية التركية والإقامة.

وأشارت القناة إلى أن الاستخبارات التركية طالبت بتقييد تحويلات مالية لقيادات «إخوانية» في أراضيها.

وقال مغردون عبر الهاشتاج المتداول، إن مصر نجحت في استخدام سياسة النفس الطويل مع تركيا، وجعلت الرئيس التركي يبع الإخوان عقب المصالحة القطرية الخليجية المصرية.

وأضاف المغردون، أن الشعب التركي يتحمل أخطاء أردوغان ويدفع ثمنها، فاستضافة الرئيس التركي لجماعة الإخوان ثمنها عدائات سياسية واقتصادية مع الشرق الأوسط ولذالك يقوم بإيقاف قنوات الإخوان، ويكون من الأفضل تسليمهم لمصر من أجل التصالح.

وقال مغرد: "أوقفت القيادة المصرية أطماع أردوغان في الشرق الأوسط وخاصة دول حوض البحر المتوسط ولذلك وبعد تفكير عميث من الرئيس التركي، قرر تسليم الإخوان لمصر لكسب بعض تعاطف القيادة المصرية".

وكتبت مغردة: "من الواضح تذلل أردوغان للقيادة المصرية حتي يرضون عنه من أجل التقرب منهم وهذا بفضل سياسة رئيس مصر الذي يتبع سياسة التجاهل مع أردوغان ولذلك الرئيس التركي يريد بيع الإخوان لمصر".

خلال الأيام الماضية، أصدر الجانب التركي تصريحات رسمية تؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد مستويات مغايرة في العلاقات مع مصر.

وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترات متصاعدة منذ سقوط جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو 2013، وصلت إلى ذروتها منذ أشهر قريبة اقتربت من الصدام المباشر في ليبيا، إلا ان المشهد تغير تماماً بعد التصريحات والخطوات الأخيرة التي اتخذتها تركيا والتي كشفت عن رغبة أنقرة الصريحة في التقارب مع القاهرة.

مغازلة تركية

ويوم الجمعة الماضي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر عقب صلاة الجمعة، عن العلاقات القوية والجيدة بين تركيا ومصر.

وقال أردوغان: "كما تعلمون هناك علاقات جيدة بيننا وبين مصر وكمجتمعين أيضا، ونحن نعتبر أن الصداقة والعلاقات الموجودة بين الشعب المصري والشعب التركي لن تكون موجودة بين الشعب المصري والشعب اليوناني أبدا."

وقبل أيام، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك "اتصالات الدبلوماسية بين مصر وتركيا دون أي شروط مسبقة".

وقال أوغلو إن "هناك اتصالات مع القاهرة على مستوى وزارة الخارجية والمخابرات، بينما بدأت اتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي."

ويأتي ملف قيادات جماعة الإخوان الهاربة والإعلاميين الذين يهاجمون مصر عبر قنوات تبث من الأراضي التركية، أحد أبرز الملفات التي تكون بمثابة العقدة في طيّ صفحة الخلاف بين مصر وتركيا.

ويتساءل المراقبون حول مصير هذه الشخصيات وهل من الممكن أن تستخدمهم تركيا كورقة لإعادة العلاقات مع مصر والتأكيد على رغبة أنقرة الصريحة في التقارب مع القاهرة.