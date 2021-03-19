شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة من النائب محمد إسماعيل حول عدم إعلان نتيجة مسابقة وظائف الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير العدل بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الوظائف للشهر العقارى منذ عام 2016 حتى الآن، على الرغم من مشهد الزحام الدائم بمكاتب الشهر العقارى بسبب العجز فى أعداد العاملين.

وكان النائب محمد إسماعيل ،عضو اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم من قبل بطلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يشمل عرض استغاثة أهالى منطقة "وينجت" لمنع سير التكاتك فى الشارع الرئيسى، والغاء نقاط جمع القمامة من الشارع ودراسة إمكانية تحويل الشارع اتجاه واحد.

وقال محمد إسماعيل ، فى تصريحات صحفية، تم عرض بعض المقترحات التى يمكن أن تكون حلول واقعية للمشكلة انطلاقا من مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، سياسة بمفهوم جديد، مؤكدا أن المحافظ أصدر القرار رقم 61 لسنة 2021 ، وكلف اللواء خالد جمعة ، سكرتير عام مساعد محافظة الاسكندرية ، برئاسة اللجنة التى تضم فى عضويتها رئيس حي شرق والجهات المعنية، لمناقشة الحلول المقترحة لتنفيذ مطالب أهالى " وينجت "وكيفيه تنفيذها.

ووجه محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لمحافظ الإسكندرية وكل قيادات المحافظة علي ما يبذلوه من جهد لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ خطط الدولة التنموية، مضيفًا أن سرعة الاستجابة أكبر دليل على ذلك.