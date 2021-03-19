تراجع الحركة الجوية بمطارات المغرب بـ73,24 في المائة مع متم فبراير الماضي

جدة - عبدالحي حسين - أفاد المكتب الوطني للمطارات، اليوم الجمعة، أن المطارات المغربية استقبلت خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية ما مجموعه 1.063.224 مسافرا، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 73.24 في المائة مقارنة مع متم شهر فبراير 2020.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن مطار محمد الخامس الدولي استقبل لوحده 520.613 مسافرا بانخفاض بلغت نسبته 67,25 في المائة ، متبوعا بكل من مطار مراكش المنارة (105.378) وطنجة (94.703) والناظور (64.994). ومن جانب آخر، أبرز المصدر ذاته أن حركة النقل الجوي خلال شهر فبراير لوحده اتسمت بتراجع عدد المسافرين إلى 420.384 مسافرا، بنسبة 78,47 في المائة، حيث استقبل مطار محمد الخامس الدولي، في الفترة ذاتها، 211.800 مسافر (متراجعا بنسبة 71,29 في المائة)، يليه مطار طنجة ابن بطوطة بـ 37.969 مسافر (بانخفاض بلغت نسبته 63.77 في المائة).

وذكر المكتب الوطني للمطارات أن حركة النقل الجوي الداخلية عرفت هي الأخرى انخفاضا بنحو 55,98 في المائة باستقبالها 102.899 مسافر.

وعلى الصعيد الدولي، سجلت حركة النقل الجوي، التي تمثل 75,52 في المائة من مجموع المسافرين العابرين لمطارات المملكة، ما مجموعه 317.485 مسافر في فبراير الماضي. وهمت هذه الحصيلة كافة الوجهات الجوية، وخاصة منها وجهة أوروبا التي تستحوذ على أكثر من 77 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي، بانخفاض قدرت نسبته بنحو 82,74 في المائة.

كما سجل المكتب الوطني للمطارات 5.314 حركة للطائرات في فبراير 2021 ( بانخفاض بـ 67,25 في المائة)، وتشكل فيها حصة مطار محمد الخامس الدولي نسبة 48,63 في المائة، وطنجة ابن بطوطة 10,97 في المائة، ثم مراكش المنارة 9,13 في المائة.

أما عمليات الشحن الجوي شهدت انخفاضا خلال فبراير 2021 بنسبة 35,06 في المائة، حيث بلغ مجموع حجم حمولتها 5429.41 طنا.