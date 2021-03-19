التوزيع الجغرافي للإصابات الـ444 بكورونا… جهتا البيضاء والرباط في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ444 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 285 حالة جديدة، منها 236 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

ثم جهة الرباط سلا القنيطرة 31 حالة، منها 10 حالات بسلا.

أما جهة مراكش آسفي، فسجلت بها 24 حالة، منها 18 بمراكش.

كما سجلت بجهة الشرق، 24 حالة، منها 11 حالة بوجدة.

ثم 20 حالة بالداخلة وادي الذهب، منها 20 حالة بوادي الذهب.

وسجلت 17 حالة بجهة سوس ماسة، وبجهة الشمال، سجلت 16 حالة، ثم 10 حالات ببني ملال خنيفرة، ونفس العدد بجهة درعة تافلالت، وخمس حالات بالعيون الساقية الحمراء، ثم حالة واحدة بكل من بجهة فاس مكناس، وبكلميم واد نون.

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